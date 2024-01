CAN ‍: Un mois de vacances pour les enfants, fin du délire

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

La Côte d’Ivoire va accueillir la très attendue Coupe d’Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février prochain. Une compétition qui suscite un vif intérêt au pays des Éléphants.

Les coéquipiers de Seko Fofana sont très attendus pour leur coupe d’Afrique des nations à domicile en ce mois de janvier 2024. La Côte d’Ivoire attend avec impatience un sacre des Éléphants, même si la concurrence sera une fois de plus très rude avec le Maroc, l’Égypte ou encore le Sénégal parmi les grands favoris. L’espoir demeure en Côte d’Ivoire, où l’engouement est immense autour de la sélection de Jean-Louis Gasset.

L’excitation monte au fil que les jours passent et cela fait naître des rumeurs assez inattendues. Il y a quelques jours, une information assez dingue est sortie en Afrique : tous les élèves du pays seraient en vacances pendant un mois, soit le temps de la durée de la compétition, afin de fluidifier le trafic en Côte d’Ivoire pendant la CAN. Des vacances d’un mois et la possibilité pour tous les enfants du pays de regarder tous les matchs, c’était beaucoup trop beau pour être vrai.

Une fole rumeur démentie par le gouvernement ivoirien

Comme rapporté par RFI, le porte-parole du gouvernement ivoirien a démenti cette rumeur. « Il n’y a pas de congés liés à l’organisation de la CAN » a fait savoir Amadou Coulibaly, brisant les espoirs de milliers d’écoliers qui s’imaginaient déjà passer un mois à vivre au rythme de la CAN sans avoir besoin de se rendre à l’école. En revanche, une faveur a été faite à tous les enfants ivoiriens, ils seront exemptés de se rendre en cours à l’occasion des matchs des Éléphants. En attendant une potentielle qualification en 8es de finale, cela concerne les trois premiers matchs de la phase de groupes contre la Guinée-Bissau, le Nigérian et la Guinée Équatoriale les 13, 18 et 22 janvier prochain.