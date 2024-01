CAN ‍: Sans faute pour le Sénégal, miracle pour le Cameroun

Coupe d'Afrique des Nations, groupe C, 3e journée

Le Sénégal a validé la première place du groupe avec un troisième succès en trois matchs contre la Guinée. Les Lions de la Téranga se sont imposés 2-0 contre les Guinéens. Ces derniers passeront aussi en 8e de finale mais ils perdent leur deuxième place. En effet, le Cameroun les dépasse sur le gong. Les Lions Indomptables devaient absolument battre la Gambie pour continuer leur parcours. Après un match fou où ils ont mené 1-0, puis ont été menés 2-1, les Camerounais l'ont emporté 3-2 dans les arrêts de jeu. La Gambie aurait pu égaliser à 3-3 mais son troisième but a été refusé pour une main. Avec son succès 3-2, le Cameroun dépasse la Guinée grâce à une meilleure attaque. Le Cameroun défiera le Nigéria en huitièmes de finale.

