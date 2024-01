CAN ‍: La surréaliste élimination du Ghana

Dans : CAN 2024.

Par Guillaume Conte

Quelle journée à la CAN. Le Ghana, qui menait tranquillement 2-0 à l’entrée des arrêts de jeu face au Mozambique, a encaissé deux buts à la 91e et 94, pour concéder le nul 2-2. Avec deux points et une troisième place, les Black Stars n’ont quasiment aucune chance de se qualifier pour le prochain tour, à moins d'un incroyable miracle dans les derniers matchs. Quelle désillusion pour la formation de Jordan et André Ayew.

Cela laisse de l’espoir à la Cote d’Ivoire, qui devient un meilleur troisième que le Ghana, et doit encore dépasser une équipe pour se qualifier. L’Egypte s'est faite rejoindre au score à la 99e minute face au Cap Vert avec un match nul 2-2 qui lui permet néanmoins de se qualifier avec son adversaire du soir.