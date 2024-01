CAN 2024 ‍: Salah sauveur de l'Égypte face au Mozambique

1ère journée de la phase de groupes de la CAN 2024 (Groupe B) :

Stade Félix-Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire).

Égypte - Mozambique : 2 à 2.

Buts : Mostafa Mohamed (2e) et Mohamed Salah (90e+7 sur penalty) pour l’Égypte ; Witi (55e) et Bauque (58e) pour le Mozambique.

Grâce à un penalty à la dernière seconde de Mohamed Salah et à un but du Nantais Mostafa Mohamed, l’Égypte arrache un nul heureux face au Mozambique. Faisant partie des favoris, les Pharaons commencent donc timidement leur Coupe d’Afrique des Nations.

⌚ FULL-TIME!



Both teams share the points as Egypt's late goal cancels out Mozambique's great comeback. 🤝#EGYMOZ | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/aWLBDUcPdR