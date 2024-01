CAN 2024 ‍: Belmadi craint pour son Algérie à la sauce européenne

Dans : CAN 2024.

Par Hadrien Rivayrand

L'Algérie débutera dans quelques jours sa campagne lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Les hommes de Djamel Belmadi ne viennent pas pour faire de la figuration.

Eliminée dès la phase de poules lors de la précédente édition de la CAN, l'Algérie veut cette fois-ci se montrer à la hauteur de son statut. Les Fennecs ont tout fait pour préparer du mieux possible la compétition. Djamel Belmadi voulait notamment éviter les fuites sur ses plans de bataille. L'Algérie s'est préparée au Togo dans un calme relatif. La préparation est d'ailleurs presque finie et les Maghrébins devront encore affronter le Burundi ce mardi. Ensuite, direction la Côte d'Ivoire. Djamel Belmadi a des ambitions fortes dans la compétition et ne l'a pas caché. Même si les conditions climatiques sont un élément important qu'il a tenu à anticiper un maximum.

Belmadi a une équipe qui va souffrir

Au micro de l'ENTV, le sélectionneur de l'Équipe Nationale est en effet revenu sur le stage au Togo et sur les objectifs de l'Algérie lors de la CAN. « L'équipe est prête, pendant le stage on a pu trouver ce qu'on cherchait notamment en ce qui concerne les conditions climatiques. Il est important de s'acclimater. Rappelons que 90% de l'effectif vient d'Europe et qu'il y a une différence de 25 degrés entre les températures d'ici et de là-bas. Il faut faire preuve de haut-niveau pour cette compétition, on a nos ambitions et les joueurs veulent faire quelque chose de bien et rendre heureux notre peuple. Notre ferons notre maximum pour le rendre heureux », a notamment indiqué Djamel Belmadi, qui sait que la pression sera grande sur lui et ses joueurs après les précédents échecs. L'Algérie sera opposée à l'Angola lundi pour son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Attention au piège pour les Fennecs, à l'abri de rien dans cette nouvelle édition continentale.