CAN 2024 ‍: Aliou Cissé hospitalisé depuis vendredi soir

Dans : CAN 2024.

Par Guillaume Conte

Dans la foulée du match entre le Sénégal et le Cameroun, Aliou Cissé a été admis aux urgences de Yamoussoukro en raison d’un malaise. L’entraineur sénégalais y est resté toute la journée de ce samedi, en raison d’examens pour connaitre la cause du problème, annonce Canal+ Afrique. Mais selon les sources proche des Lions de la Teranga, l’ancien milieu de terrain du PSG se sent bien et pensait même sortir pour gérer l’entrainement de son équipe ce samedi. Mais les médecins s’y sont opposés. Sa sortie est annoncée comme très prochaine pour ce malaise qui a tout de même provoqué une frayeur dans les rangs sénégalais.