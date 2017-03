Le PSG s’est fait peur contre Nancy !

Dans : Ligue 1, PSG, Nancy.

Longtemps neutralisé par l’AS Nancy Lorraine, le Paris Saint-Germain a eu besoin d’un penalty litigieux pour s’imposer en fin de match (1-0) ce samedi. Un soulagement pour le club francilien qui revient provisoirement à hauteur du leader Monaco en championnat.

A quatre jours de son match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se serait bien passé d’un match aussi tendu. Qui plus est face à un adversaire comme l’AS Nancy Lorraine, la pire attaque du championnat… Mais comme contre Lille ou Toulouse, les Parisiens ont eu du mal à mettre l’intensité nécessaire pour percer un bloc bas.

On a donc assisté à une première période très pauvre en spectacle, même si quelques accélérations parisiennes auraient pu faire la différence, à l’image de celle de Lucas, stoppée par le gardien Chernik. A noter aussi le piqué de Cavani trop croisé et une belle demi-volée de Pastore repoussée par le Biélorusse. C’était trop peu pour les coéquipiers de Trapp, obligé de sortir une énorme parade sur une frappe de Maouassa !

Un PSG chanceux...

Alors sans surprise, les hommes d’Emery revenaient après la pause avec plus de motivation. Logiquement, les occasions défilaient sur le but de Chernik, qui doit encore se demander comment Cavani a fait pour placer sa tête à côté. Venait alors le tournant du match lorsque l’entrant nancéien Busin, en contre, trouvait les deux poteaux de Trapp ! Paris a eu chaud, et obtenait un penalty généreusement accordé à Aurier… Sans pitié, Cavani ne ratait pas l’offrande (1-0, 80e) et donnait un succès précieux au PSG dans la course au titre.