L1 : Nice répond à Monaco et au PSG, Lyon respire mieux

Dans le vingt-quatrième multiplex de la saison en Ligue 1, Nice a recollé aux basques de Monaco et du PSG en gagnant contre l'ASSE (1-0), l'OL a conforté sa quatrième place, et Metz a réalisé la bonne opération de la soirée dans le bas du classement.

Après les victoires compliquées de Monaco et du PSG mardi, Nice devait l'emporter contre une équipe de Saint-Etienne en pleine forme pour rester au contact dans la course au titre. Et cela allait être chose faite puisque les Aiglons s'imposaient grâce à un splendide but de Cyprien (1-0). Avec cette belle réaction suite à la claque reçue contre l'ASM, l'OGCN revient sur Paris avec 52 points... Douze unités devant l'OL, qui s'est largement imposé contre Nancy dans un Parc OL frondeur (4-0). Grâce à des buts de ses attaquants, Valbuena, Fekir, Lacazette et Memphis, le club rhodanien sort la tête de l'eau et conforte ainsi sa quatrième place, le rival stéphanois étant désormais relégué à quatre points.

Concernant la lutte pour le maintien, Metz a fait la très bonne opération de la soirée en venant à bout d'un Dijon réduit à 10 (2-1). Les Grenats valident ainsi leur récente victoire contre l'OM en remontant de cinq rangs avec leurs 27 points. Derrière, Angers arrachait un triste match nul contre un Rennes réduit à 10 après un vilain tacle de Baal (0-0) pour revenir sur le DFCO, 17e. Et Lorient s'en sortait avec un point dans son duel face à Toulouse, malgré l'ouverture du score de Delort (1-1). Les Merlus restent à la dernière place, mais reviennent à égalité avec Bastia, qui n'a pas joué son match contre Nantes à cause de la météo.