L1 : L'OM et le PSG en force dans l'équipe type des flops !

A l'heure des bilans de la première moitié de saison, L'Equipe a dévoilé ce lundi son onze des joueurs qui ont le plus déçu depuis le début du championnat. Et dans cette équipe, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sont majoritaires, avec quatre joueurs phocéens et trois footballeurs parisiens. Des joueurs de Bordeaux, Lyon et Montpellier complètent cette équipe des déceptions de ces premiers mois de la saison 2016-2017 en Ligue 1

Equipe type des déceptions

Jourdren (MHSC), Diarra (OM), Nkoulou (OL), Rekik (OM), Bedimo (OM), Toulalan (Bordeaux), Krychowiak (PSG), Ben Arfa (PSG), Cabella (OM), Ménez (Bordeaux), Jesé (PSG)