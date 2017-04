L1 : L'OL prend une raclée, Lorient, Bastia et Nancy se révoltent

Dans : Ligue 1, OL, Bordeaux, Nancy, Bastia.

Dans le multiplex de la 32e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est ridiculisé contre Lorient (1-4), Bordeaux est passé cinquième, Nancy et Bastia ont mis fin à leurs mauvaises séries dans le bas du tableau.



Suite à son match nul à Rennes dimanche et sa victoire à Metz mercredi, l'OL avait à cœur de terminer sa semaine de la meilleure des manières. Mais après l'ouverture du score de Tolisso sur une passe de Memphis (28e), Lorient recollait avant la pause avec Waris (42e)... avant de faire la différence en deuxième période grâce à Marveaux (48e) et Moukandjo (74e, 81e), qui profitaient des grossières erreurs défensives de Lyon pour aller s'imposer au Parc OL (1-4). Avec ce résultat, pas du tout rassurant avant d'affronter Besiktas en Europa League, l'OL dit adieu au podium et commence même à regarder derrière puisque Bordeaux revient à cinq unités...

En effet, en venant tranquillement à bout d'un Metz réduit à 10 après l'expulsion d'Assou Ekotto grâce notamment à un doublé de Vada (3-0), le FCGB a clairement mis la pression sur ses principaux rivaux pour les places européennes, qui joueront dimanche. Les Girondins passent ainsi à la cinquième place, avec deux points d'avance sur l'OM et cinq sur l'ASSE.

Concernant la lutte pour le maintien, Nancy a fait la très bonne opération de la soirée. En battant un Rennes apathique avec notamment un magnifique but de Dia depuis le milieu du terrain (3-0), l'ASNL met fin à une série de neuf matchs sans victoire et quitte ainsi sa place de barragiste. Un siège désormais occupé par Lorient, qui a donc enchaîné une troisième victoire de suite à Lyon. Devant, Montpellier s'est donné de l'air en allant s'imposer à Caen (0-2), qui voit la zone rouge revenir à un point. Et dans sa confrontation directe avec Dijon, Bastia a remporté son premier match de l'année 2017 (1-2) pour continuer à croire à son maintien en Ligue 1.