L1 : Après la Domino's L2, quel nom pour la Ligue 1 ?

À la recherche d'un « naming » pour sa Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel a mandaté la société Havas Sports pour trouver un partenaire.

Dans le monde du football, l'argent est le nerf de la guerre. Et pour tenter de lutter avec les grands championnats européens tout en poursuivant son développement, la Ligue 1 cherche à diversifier ses revenus. Pour cela, la Ligue vient de prendre une décision forte. Après avoir conclu un accord avec « Domino's Pizza » pour le naming de sa Ligue 2, la LFP veut trouver un partenaire titre pour sa L1 avec l'aide d'Havas Sports & Entertainment.

« Nous sommes fiers et heureux de nous mobiliser pour mettre notre savoir-faire et toute notre expertise au service de la LFP pour commercialiser le support de communication le plus puissant disponible en France », a avoué, dans un communiqué, Stéphane Guerry, le président du groupe publicitaire, qui aura donc pour objectif de trouver une marque capable de rendre les clubs français plus forts financièrement.