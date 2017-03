FCGB-OL : Bordeaux trolle l’OL à fond sur Twitter

Dans : Ligue 1, Bordeaux, OL.

C’est la nouvelle mode chez les « community managers » de quelques clubs, on essaye de faire dans l’humour pour briser le ton un peu officiel des messages laissés sur les réseaux sociaux. Si certains clubs le font avec subtilité et parfois succès comme c’est le cas de longue date à Toulouse, cela ressemble de plus en plus à de la provocation de base. Du côté de Bordeaux, on s’en est donné à cœur joie pendant la rencontre face à Lyon. Dès le coup d’envoi, le CM des Girondins a annoncé le fameux « pénalty pour Lyon », tandis que le générique de « Mission Impossible » est venu accompagner une réflexion sur la difficulté d’obtenir un pénalty face à l’OL, en référence à celui qui n’a pas été sifflé pour Malcom en première période.

38': Jaune pour Malcom pour simulation donc... après un tacle scandaleux... Merci l'arbitre. #FCGBOL 1-0 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 3 mars 2017