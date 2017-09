Juve : « Extraordinaire », Matuidi fait le bonheur d’Allegri

Dans : Serie A, PSG.

Titulaire au Camp Nou face au FC Barcelone en milieu de semaine (3-0), Blaise Matuidi était de nouveau aligné d’entrée lors de la victoire de la Juventus Turin sur la pelouse de Sassuolo (3-1) dimanche après-midi. Milieu de terrain relayeur au style de jeu très singulier, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain fait le bonheur de Massimiliano Allegri, qui a salué l’international français après la rencontre louant notamment ses qualités d’endurance hors normes.

« Matuidi a une qualité extraordinaire : il se tait et il court. Et en plus, il sait jouer au foot. Il l'a déjà prouvé très souvent puisqu’avec tous ses entraîneurs, il a toujours joué. Pour atteindre les objectifs, il faut ce genre de qualités, en plus des qualités techniques » a expliqué l’entraîneur italien, qui a titularisé l’ancien joueur de Troyes au côté de Miralem Pjanic dans l’entrejeu de la Vieille Dame ce dimanche après-midi.