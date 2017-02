PL : Ranieri viré, Mourinho n'a pas le droit de se plaindre

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Comme beaucoup de gens en Angleterre et même dans le monde du ballon rond, José Mourinho a été choqué par le licenciement de Claudio Ranieri, qui outre les résultats décevants en championnat, ne semblait plus avoir le soutien de ses joueurs. La décision de Leicester a été très critiquée, et l’entraineur de Manchester United l’a vertement fait savoir ce vendredi en conférence de presse. Il s’est présenté avec un tee-shirt portant les initiales « CR » pour Claudio Ranieri, et a sorti un petit couplet au sujet du limogeage du champion d’Angleterre en titre.

« C'est mon petit hommage à quelqu'un qui a écrit la plus belle page de l'histoire de la Premier League. Quelqu'un qui mériterait que le stade de Leicester soit rebaptisé "Claudio Ranieri" et qui, à la place, est viré. C'est difficile à accepter, mais en même temps c'est bien pour nous tous de prendre conscience que le football est comme ça aujourd'hui. L'an dernier, j'ai pensé quand j'ai été viré que c'était une chose terriblement négative, maintenant je réalise que ce n'était rien du tout comparé à ce qui est arrivé à Claudio », a fait savoir celui qui a été viré deux fois de Chelsea, dans un club où il avait là-aussi le soutien des fans, mais pas toujours celui de sa direction.