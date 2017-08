PL : Henry détruit l'Arsenal de Wenger vu contre Liverpool

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ridiculisé comme jamais ou presque par Liverpool ce dimanche après-midi (4-0), Arsenal n'est pas du tout à la fête en ce début de saison. Seizième de Premier League avec trois petits points après trois journées, les Gunners sont dans le dur. Et cette défaite chez les Reds est la goutte d'eau qui fait déborder le vase selon Thierry Henry.

« J'ai déjà vu ce film. Vous pouvez perdre à Anfield, mais c'est toujours le « comment » avec Arsenal. Nous parlons toujours de désir et d'engagement. L'équipe dans laquelle j'ai joué se battait. Où était le combat aujourd'hui ? C'est tout simplement inacceptable ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était horrible, à un moment donné, je voulais partir. Je ne me retrouve pas dans cette équipe et je pense que les fans pensent la même chose. C'est un problème. C'est douloureux. C'est ainsi qu'ils perdent. C'est toujours le même problème. Tout ce qu'on voit me rappelle ce qui se passe depuis 10 ans », a lâché, sur Sky Sports, l'ancienne gloire d'Arsenal, qui démonte donc la performance pathétique de la troupe d'Arsene Wenger. Difficile de le contredire quand on sait qu'Arsenal n'a pas cadré le moindre tir durant ce match...