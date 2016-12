PL : Allardyce exige une sanction contre la mascotte de Watford

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Viré par la Fédération anglaise après seulement un mois aux commandes de l'équipe nationale, Sam Allardyce est depuis quelques jours le coach de Crystal Palace. Et Big Sam était sur le banc des Eagles lors du Boxing Day pour un déplacement à Watford. Après le nul concédé par son équipe, le technicien anglais s'est plaint de l'attitude de Harry The Hornet, la mascotte de Watford. En effet, Harry a accompagné Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace, après le match alors que ce dernier allait saluer les fans qui avaient fait le déplacement de Londres. Et la mascotte s'est subitement étalée au sol, faisant ouvertement référence à une simulation grotesque de Zaha en fin de match alors que les deux équipes étaient à égalité, ce qui a d'ailleurs valu un avertissement à l'ailier.

Cette simulation de Harry The Hornet a fait marrer tout le monde, sauf Sam Allardyce. Et après le match, le manager de Crystal Palace a demandé aux instances de s'occuper de cette histoire. « La mascotte a dépassé son rôle n’est-ce-pas ? La Premier League et la FA peuvent regarder cela et faire ce qu'ils veulent. Comme nous le savons tous, ce genre d’attitude peut provoquer une mauvaise réaction, a fait part, au micro de Sky Sport, Sam Allardyce, avant de reconnaître qu’il était plus préoccupé par son équipe et sa performance globale. »