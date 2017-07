MU : L'augmentation de salaire, comme DAB pour Pogba

Dans : Premier League, Info.

Alors que la saison 2017-2018 n'a pas encore commencé, Paul Pogba va connaître une augmentation salariale bien sympathique.

Transféré l'été dernier de la Juventus à Manchester United pour la somme record de 105 millions d'euros, Paul Pogba a vécu une première saison mitigée en Premier League. Pas forcément à la hauteur des attentes, sachant qu'il a marqué cinq buts et délivré quatre passes décisives, le milieu de terrain français ne s'en fait pas. Puisqu'à un an de la Coupe du Monde en Russie, Pogba va être augmenté... sans être prolongé.

En effet, lors de la signature de son contrat jusqu'en 2021, le joueur de 24 ans avait inclus une augmentation salariale à chaque nouvelle année. Selon The Sun, Pogba touchera désormais 780 000 euros par mois, alors qu'il gagnait 736 000 euros la saison passée. Chaque saison et jusqu'à la fin de son bail actuel, Pogba verra donc son salaire augmenter de 11 000 euros la semaine, soit un bonus de 560 000 euros sur cinq ans. Pas mal pour une petite clause qui a pour but de fidéliser le client...