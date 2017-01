Mercato : Pisté par l'OM, Gabbiadini signe à Southampton

Un temps dans le viseur de l'Olympique de Marseille au cours de ce mercato hivernal, Manolo Gabbiadini va finalement poursuivre sa carrière en Premier League puisqu'il vient de s'engager pour quatre ans et demi avec Southampton. L'attaquant italien quitte donc le Napoli contre une indemnité de transfert estimée à 20 millions d'euros.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of @Mgabbia23 on a four-and-a-half-year contract! #SaintGabbiadini https://t.co/4QuwxZQ0IK