Man Utd : Le prochain but de Martial rapportera 10ME à Monaco !

Secoué verbalement par José Mourinho ces dernières semaines, Anthony Martial a répondu au Special One en rendant une superbe copie samedi lors de la victoire de Manchester United sur Watford, délivrant une passe décisive et marquant un but. Et cette réalisation du joueur français n'est pas anodine puisqu'elle porte son compteur à 24 buts depuis qu'il a rejoint les Red Devils en provenance de l'AS Monaco au dernier jour du mercato estival 2015.

Du côté du club de la Principauté, on va être désormais encore plus attentif aux performances du joueur formé à l'OL, puisqu'une clause va permettre probablement très rapidement à l'ASM d'empocher 10ME. En effet, lors de la signature d'Anthony Martial à Manchester United, différents bonus avaient été prévus. Et l'un d'eux prévoyait que le club anglais devra payer 10ME à Monaco lorsque Martial aura marqué 25 buts sous le maillot mancunien, toutes compétitions confondues. Et cette barre pourrait même être atteinte jeudi contre l'AS Saint-Etienne, du moins si José Mourinho décide d'aligner le joueur français en Europa League.

Pour mémoire, deux autres bonus à 10ME sont prévus, l'un étant lié aux apparitions d'Anthony Martial en équipe de France, et l'autre à son classement pour le Ballon d'Or. Autrement dit, Monaco n'a peut-être pas fini d'empocher de gros dividendes sur ce transfert.