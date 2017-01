Liverpool : Matip attend l'élimination du Cameroun pour jouer

Dans : Premier League, CAN 2017.

La Coupe d’Afrique des Nations a débuté ce week-end et comme à chaque édition, elle regorge de joueurs évoluant en Europe, et qui manquent donc plusieurs semaines de compétition.

Certains refusent ainsi de participer à cette épreuve, de peur de perdre leur place dans leur club, ce qui cause toujours un sacré casse-tête au niveau du calendrier. Mais on ne peut pas faire ce qu’on veut avec les équipes nationales, et Joël Matip est en train d’en faire l’expérience. En effet, à 25 ans, le défenseur de Liverpool a annoncé sa retraite internationale, se croyant ainsi tranquille pour jouer avec les Reds en ce mois de janvier. Mais cela n’a pas empêché le Cameroun de le convoquer pour la CAN, et de faire donc reconnaître son absence.

La FIFA interdit à un joueur de zapper sa sélection pour se consacrer à son club, et si la plupart du temps, les équipes nationales lâchent l’affaire quand un joueur annonce sa retraite internationale, les Lions Indomptables ont décidé de ne pas se laisser faire. Résultat, Joël Matip n’a pas été autorisé à jouer pour les Reds dimanche dernier contre Manchester United, et ne le sera vraisemblablement pas tant que le Cameroun sera en course dans la compétition. La Fédération Camerounaise a ainsi tenu à faire un exemple avec Matip : on ne renonce pas aussi facilement que cela à une sélection. Qu’on se le dise.