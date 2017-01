TFC : Riolo vs Dupraz, ça chambre, c’est reparti pour un 2e round ?

Dans : TFC, Ligue 1.

Comme tout bon consultant, Daniel Riolo a ses têtes de Turc, et Pascal Dupraz y figure en bonne place.

Depuis plus d’un an, les piques volent entre les deux hommes, chacun y allant de ses reproches et ses critiques. Le polémiste de RMC avait accusé l’actuel coach de Toulouse d’être un pompier de service qui n’a aucun sens tactique, un entraineur fait pour le bas de tableau et l’avait finalement traité de « saucisson ». Assez bouillant de tempérament, Pascal Dupraz avait expliqué de son côté que Daniel Riolo ne regardait même pas les matchs de Ligue 1 en dehors des affiches, et n'avait bien évidemment jamais enfilé un survêtement de sa vie. Cela s’était terminé par un entretien pour SFR Sport où le coach s’était, selon ses dires, « retenu d’en venir aux mains avec Riolo ». Depuis, les choses s’étaient calmées, et il faut dire que le bon début de saison de Toulouse avait forcément étouffer les critiques. Mais le deuxième round semble désormais lancé avec ce tacle venu de loin de la part de Daniel Riolo, qui a eu une pensée pour Pascal Dupraz en regardant… Celta Vigo – Real Madrid.

« Wass du Celta, c’est pas le mec qui à Evian était vu comme une pipe par son coach de l’époque dont le nom m’échappe », a balancé le consultant de RMC à propos du joueur danois qui était pourtant vu comme l’une des stars de l’équipe lorsqu’Evian était en Ligue 1 sous Pascal Dupraz, mais qui s’était pris quelques tacles par son entraineur, plus au sujet de son état d’esprit négatif afin d’être transféré, que sur son niveau de jeu. La réponse ne devrait pas tarder, surtout à propos d'un Pascal Dupraz qui n'aime pas être titillé sur son passé à Evian...