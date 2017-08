TFC : Malgré Neymar, Dupraz va se consoler au mercato

Dans : TFC, Mercato.

A l’approche du déplacement à Monaco vendredi (20h45), pour la 1ère journée de Ligue 1, l’entraîneur de Toulouse Pascal Dupraz a évoqué le mercato.

« On voulait aussi acheter Neymar. Malheureusement le PSG nous a battus », a plaisanté l’ancien coach d’Evian Thonon Gaillard. Plus sérieusement, le technicien a indiqué qu’il attendait encore du renfort. Après les signatures de Steven Fortes, Yannick Cahuzac, Yaya Sanogo et Corentin Jean (transfert définitif), le Téfécé espère finaliser d’autres dossiers.

« Il est évident qu'il nous manque des joueurs. Nous devons recruter un milieu de terrain, un joueur de couloir voire un défenseur central, a énuméré Dupraz. Comme tous les entraîneurs j'aurais préféré bénéficier de mon effectif au complet dès la reprise mais il nous reste un mois pour trouver les trois joueurs qu'il nous manque et je ne m'affole pas. »

Lafont et Diop, c’est toujours non

Sur la même longueur d’onde que l’entraîneur toulousain, le président général délégué Jean-François Soucasse a confirmé que de nouvelles recrues viendraient cet été. Quant aux jeunes Alban Lafont (18 ans) et Issa Diop (20 ans), très convoités, « ils souhaitent s'inscrire dans la durée au TFC », a assuré le dirigeant, en espérant ne pas recevoir d’offres trop alléchantes d’ici la fin du mercato...