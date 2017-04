TFC : Battu, Toulouse veut désormais 15 points en 5 matches

Dans : TFC, Ligue 1.

Kelvin Amian (défenseur du TFC après la défaite à Guingamp) : « Nous sommes très déçus, cette défaite nous fait mal. Nous voulions vraiment gagner ici. En première mi-temps, on n'a pas fait grand-chose de bien. On n'a pas marqué sur nos rares occasions. Jusqu'à la fin de la saison, on veut gagner tous les matchs pour terminer en haut du tableau. On ne veut pas finir en-dessous de la 10ème place. »