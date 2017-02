MHSC : Gasset félicite ses « petits jeunes », mais rien qu'un peu

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, après la victoire contre l'ASSE (2-1) : « À la mi-temps, j’ai dit aux joueurs que c’était le même scénario que contre Monaco, qu’on avait encore pris un but sur un coup-franc lointain, mais que cette fois, il n’y avait que 1-0 et que certains Stéphanois allaient être fatigués en seconde période. J’ai fait le choix d’amener plus d’impact avec la rentrée de Paul Lasne et ça a fonctionné. C’est bien d’avoir gagné, mais, il faut arrêter de prendre des buts comme ça sur des ballons anodins. Maintenant, le fait d’avoir renversé le score et gagné, c’est bon pour la confiance. L’état d’esprit de ce groupe est fabuleux. Ils font des erreurs, mais ce sont des petits jeunes, ils apprennent, ils s’impliquent, mais ils ne doivent pas se relâcher, c’est primordial. Pour conclure, je tiens à remercier mon staff. C’est grâce à eux si on arrive à faire autant de travail avec ces jeunes en si peu de temps. Je leur dis un grand merci ».