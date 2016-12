Mercato : Hantz voulait Adebayor, Nicollin « en a rien à cirer »

Dans : MHSC, Mercato, Ligue 1, OL.

Emmanuel Adebayor n'a pas été échaudé par la Ligue 1, puisque quelques mois seulement après sa signature avortée à l'Olympique Lyonnais dans les conditions que l'on sait, l'attaquant international togolais pourrait retrouver la France en s'engageant à Montpellier. Selon L'Equipe, le joueur de 33 ans, qui n'a plus de club depuis son départ de Crystal Palace l'été dernier, pourrait s'engager avec la formation de Louis Nicollin, laquelle cherche un renfort offensif. Et l'option Emmanuel Adebayor est confirmée par l'entraîneur du club héraultais. Oui mais voilà, son président est d'un avis clairement opposé et l'a fait savoir sur RMC

« Du fait de l’indisponibilité de Casimir Ninga, il me paraît utile de prendre un bon attaquant pour améliorer nos résultats. Si c’est Adebayor, je ferai le maximum pour qu’il soit le meilleur possible. Si c’est un autre, je ferai… la même chose », avait confié, dans le quotidien sportif Frédéric Hantz, chaud défenseur de cette option. Mais pour Louis Nicollin, l’enthousiasme n’est pas aussi évident: « C’est du n’importe quoi, il n’a jamais été question qu’il signe chez nous. En plus, il va disputer la CAN en janvier donc ce serait débile. Nous, on en a rien à cirer d’Adebayor, voilà. »