Man United : Mourinho préférait l’OL, on comprend pourquoi...

Avant le tirage au sort des huitièmes de finale de l’Europa League, le manager de Manchester United José Mourinho avait annoncé qu’il aimerait bien affronter l’Olympique Lyonnais.

Ainsi, les Red Devils s’épargneraient un long voyage et des conditions de jeu souvent difficiles dans l’Est de l’Europe. Confirmation cette semaine lorsque le Portugais a découvert la mauvaise pelouse de son adversaire Rostov. Remonté, l’ancien coach du FC Porto préfère croire à une mauvaise blague.

« Je n’arrive toujours pas à croire que l’on va jouer demain, a réagi le technicien. Je sais que l’on va devoir, mais pour moi, c’est compliqué d’imaginer que l’on va jouer sur cette pelouse. Si on peut appeler ça une pelouse. Je ne sais vraiment pas quelle équipe aligner. Je vais devoir réfléchir à beaucoup de choses parce que je m’attendais à quelque chose d’un peu plus praticable. »

L’UEFA a tenté de rassurer Mourinho

« Sur un terrain similaire, l'été dernier en Chine, Manchester City et moi avions décidé de ne pas jouer mais là, on va devoir le faire, a-t-il ajouté. Quand je regardais l’état du terrain, j’ai discuté rapidement avec quelqu’un de l’UEFA et il m’a dit que les joueurs étaient assurés en cas de problème. » Le souci, c’est que MU n’est pas à l'abri d'un mauvais résultat en Russie...