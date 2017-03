LdC : Le PSG n’est pas en quarts, la Juve est dépitée

Dans : Coupe d'Europe, Ligue des Champions, PSG.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, après avoir remonté quatre buts de retard contre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone fait beaucoup parler en Europe ce jeudi.

Il faut dire que les Blaugrana ont réalisé un exploit historique dans cette compétition. Un résultat inattendu pour les concurrents du Barça qui se réjouissaient d’avance de l’élimination d’un prétendant au titre. Du côté de la Juventus Turin par exemple, Massimiliano Allegri ne cache pas sa déception alors que son équipe doit encore se défaire du FC Porto (victoire 0-2 à l’aller).

« Avec tout le respect que j'ai pour le PSG, voir le Barça en quarts - et je sais que nous devons encore nous qualifier - n'est pas plaisant, a confié l’entraîneur des Bianconeri. Ce qu'il s'est passé à Paris, quand ils ont gagné 4-0, ça n'arrive pas tous les ans, ou même tous les cinq ans. Donc c'est normal que le Barça soit désormais favori avec le Bayern Munich et le Real Madrid. » Autre mauvaise nouvelle pour le leader de Serie A, ses poursuivants en championnat et le FC Porto pourraient s’inspirer des Catalans.

Le Barça pourrait en inspirer certains

« Surtout, cela doit nous aider à comprendre que nous jouerons un match mardi avec deux buts d'avance, et que nous avons huit points d'avance en championnat, mais que rien n'est terminé, a prévenu le technicien italien. Donc nous devons prendre les matchs les uns après les autres, sans se projeter sur ce qu'il pourrait se passer dans trois mois. » Peut-être l’une des erreurs commises par les Parisiens ces dernières semaines...