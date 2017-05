Droits télés : Comment SFR a fait exploser les offres de Canal et bein

Dans : Coupe d'Europe, Europa League, Ligue des Champions.

Ce jeudi matin, SFR Sport a annoncé avoir raflé les droits télés de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa pour trois saisons, de 2018 à 2021.

Canal+ et bein SPORTS risquent de perdre gros sur le plan de la diffusion du football sur leurs antennes, mais on comprend mieux pourquoi les deux colosses n’ont pas réussi leur opération. En effet, selon L’Equipe, SFR Sport a tout simplement lâché 370 ME par an pour avoir la totalité des rencontres européennes.

Un montant incroyable en comparaison avec la facture précédente. En effet, actuellement Canal+ lâche 50 ME pour sa diffusion actuelle de la C1, tandis que bein SPORTS dépense 110 ME par saison pour le reste, dont 20ME pour l'Europa League. Le calcul est vite fait, pour faire l’unanimité, SFR Sport a quasiment triplé le contrat actuel, et l’UEFA n’a donc pas dû hésiter bien longtemps avant de trancher.