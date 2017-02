Barça : Vexés, Messi et sa bande promettent l’enfer au PSG !

Le FC Barcelone ne s’avoue pas vaincu. Balayé par le Paris Saint-Germain (4-0) mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le club catalan n’a qu’un seul objectif en tête : la « remontada ».

C’est effectivement le message lancé par plusieurs Blaugrana dont Neymar sur Instagram. « Tant qu’il y aura 1% de chances, nous aurons 99% de foi », a annoncé le Brésilien, imité par Andrés Iniesta qui invite ses coéquipiers et supporters à « y croire encore ». De son côté, Lionel Messi préfère rester discret, comme d’habitude.

Il faut dire que l’Argentin a plutôt intérêt à se faire tout petit après sa prestation médiocre au Parc des Princes. Mais d’après Mundo Deportivo, « La Pulga » serait vexée et impatiente de se venger au Camp Nou le 8 mars prochain ! Et pour cause, la star du Barça, en colère au vu de l’image laissée à Paris, est bien consciente que le Ballon d’Or 2017 lui échappera sûrement en cas d’élimination. Autant dire que le PSG peut s’attendre à un Messi déchaîné au match retour !