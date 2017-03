Arsenal : Pris en flag, Alexis Sanchez se marre en pleine crise

Après la nouvelle déroute contre le Bayern Munich mardi (1-5), en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, l’attaquant d’Arsenal Alexis Sanchez ne va pas arranger sa situation.

Déjà sous le feu des critiques, le Chilien a été aperçu en train de rire juste après le cinquième but bavarois… Si le Gunner a bien tenté de cacher son sourire à la caméra, son amusement sur le banc n'est pas passé inaperçu. Autant dire que ces images ne plairont pas à Arsène Wenger, qui venait de punir son buteur le week-end dernier en le privant d’une titularisation face à Liverpool (défaite 3-1) samedi.

La raison ? Victime d’un mauvais tacle, Alexis Sanchez avait subitement quitté un entraînement la semaine dernière, provocant la colère de son manager et de ses coéquipiers. Des épisodes qui confirment le départ annoncé de l’ancien joueur du FC Barcelone qui n’a visiblement plus la tête chez les Gunners. Ce dont le Paris Saint-Germain ne se plaindra pas...

One of those nights... #AFCvFCB pic.twitter.com/gLBPxyoNge