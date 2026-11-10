TV : Riolo révèle les audiences catastrophiques de Ligue1+

Au moment où la Ligue 1 tente de vendre ses droits TV au meilleur prix possible pour la période 2027-2032, on apprend par Daniel Riolo que les audiences du championnat sur Ligue1+ sont « très mauvaises ».

Dans un communiqué officiel publié au début du mois de novembre, Vincent Labrune a confirmé le lancement d’un nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1. Le patron de la LFP souhaite trouver un diffuseur pour la période 2027-2032 avec pour la première fois la possibilité d’acheter 100% des matchs de la Ligue 1 pour le diffuseur qui le souhaitera, puis de sous-licencier une partie des matchs à un autre acteur. Un appel d’offres qui a été bâti pour faire revenir Canal+ et BeInSports et pour lequel la Ligue de Football Professionnel espère récolter entre 300 et 400 millions d’euros.

Des audiences en berne sur Ligue1+ ?

Une telle issue est presque indispensable pour les clubs, quasiment privés de recettes télévisuelles depuis la création de Ligue1+. En plus d’être peu rémunératrice, la chaîne de la LFP est de moins en moins suivie par les amoureux de la Ligue 1 selon Daniel Riolo. Au détour d’un débat sur le niveau global du championnat, le journaliste de RMC a glissé une indiscrétion inquiétante sur les audiences de Ligue1+.

« Il faut ajouter quelque chose au niveau global de la Ligue 1, c’est que les audiences de Ligue1+ sont très mauvaises. Elles ne sont pas bonnes du tout » croit savoir l’éditorialiste de l’After Foot, assez inquiet pour l’avenir d’un championnat qui passionne de moins en moins les Français comme tendent à le prouver les faibles audiences, selon lui, du diffuseur.

Reste maintenant à voir si le passage de la Ligue 1 sur une chaîne mieux référencée et qui compte davantage d’abonnés, comme Canal+ par exemple, pourrait relancer l’intérêt des fans de foot pour leur championnat domestique. La LFP aura un premier élément de réponse le 3 décembre prochain, date de la fin de l’appel d’offres lancée par la Ligue pour 100% des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032.