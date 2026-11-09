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TF1 ne fera aucune offre pour la Ligue 1

TV
parJérôme Capton
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Au moment où la LFP a lancé un appel d'offres pour les droits de la Ligue 1 pour la période 2027 à 2032, TF1 a fait savoir qu'en tant que chaîne en clair, il était évidemment hors de question de postuler à l'achat de ces droits. Mais la Une est prête à diffuser, pourquoi pas, quelques affiches.
Alors que Téléfoot a bien failli passer à la trappe cet été, puisque dans un premier temps le groupe TF1 pensait à supprimer le rendez-vous dominical dont les audiences étaient en baisse, finalement la chaîne a maintenu ce programme à l'antenne. Mais, invité de l'émission PureMédias l'Hebdo, Julien Millereux, directeur des sports du groupe TF1, a fait savoir qu'il n'était pas du tout question que le groupe Bouygues, actionnaire principal de TF1, fasse une offre à la Ligue de Football Professionnel afin de s'offrir les droits du championnat de France. Le dirigeant de la Une a facilement justifié sa position dans ce dossier qui agite de nouveau le monde du football et des médias.

Pas de matchs de L1 sur TF1

Dans l'émission, Julien Millereux a été très précis. « Nous regardons tous les appels d'offres. Après je suis clair, la Ligue 1, c'est un produit télévision payante. Voilà, c'est du feuilleton tout au long de l'année, c'est un produit premium. Donc TF1 n'a pas vocation à se positionner sur la Ligue 1, surtout quand on voit les montants investis, même si a priori ça a un petit peu baissé par rapport à ce qui se pratiquait dans le passé. En revanche, donner de l'exposition à la Ligue 1 comme on le fait chaque semaine dans l'émission Téléfoot, à terme peut-être, je ne sais pas s'il y a besoin d'avoir quelques matchs en clair, on regardera, mais comme on regarde n'importe quelle opportunité d'acquisition. Mais la Ligue 1 est un produit de télévision payante », a fait remarquer le directeur des sports du groupe TF1.

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Du côté de TF1, on se contente avec plaisir des matchs de l'équipe de France de Zinedine Zidane, mais aussi des matchs du XV de France en dehors du tournoi des VI Nations. Pour la Ligue 1, il faut impérativement des chaînes capables de débourser plusieurs centaines de millions d'euros par an, et donc d'avoir des abonnés pour payer de telles sommes.
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