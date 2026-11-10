Mandanda de retour à Rennes, ça négocie

Retraité depuis septembre 2025 après trois années passées au Stade Rennais, Steve Mandanda pourrait faire son grand retour, mais cette fois dans l’organigramme du club breton.

En difficulté sportivement ces dernières semaines, le Stade Rennais se prépare aussi à vivre des changements en interne. Selon les informations de Romain Molina, un coup de balai n’est pas à exclure dans les prochains jours de la part de la famille Pinault. Le président Arnaud Pouille ou encore le directeur sportif Loïc Désiré pourraient notamment se retrouver dans le collimateur de la direction. Dans ce contexte assez flou sur l’avenir du Stade Rennais au niveau de son état-major, le nom d’un homme est évoqué à la surprise générale, celui de Steve Mandanda.

Mandanda, un profil qui plaît en interne

« Steve Mandanda en rouge et noir, et dire que c’était dans les papiers en fin de saison dernière… Il a de nombreux partisans mais rien à voir avec un statut de joueur. Le Stade Rennais a le don de se mettre le feu solo » a publié à ce sujet l’insider Mohamed Toubache-Ter. Très bien informé sur le Stade Rennais, @Jonathan35001 confirme sur X que le profil de Steve Mandanda plaît beaucoup au sein de la direction du Stade Rennais.

« Beaucoup me questionne sur Mandanda, il a des partisans au club et sa famille proche est restée dans la région rennaise car ils y sont très heureux. Autre cas: Pouille. Ça s’est accéléré en quelques heures. Reproche : des investissements qui fragilisent la masse salariale » a publié l’insider spécialisé dans l’actualité du club breton. Des changements massifs pourraient donc intervenir dans les prochains jours au Stade Rennais, et la question est maintenant de savoir dans quel rôle Steve Mandanda pourrait intégrer la direction bretonne. Son calme, sa connaissance du football, sa personnalité et son expérience du club Rouge et Noir en font en tout cas un candidat crédible pour intégrer à terme l’organigramme du Stade Rennais.