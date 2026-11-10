EdF : Marcus Thuram forfait, l’hécatombe continue

L’avalanche de blessures qui touche l’équipe de France continue avec le forfait de Marcus Thuram pour les matchs contre l’Italie et la Turquie.

L’attaquant de l’Inter Milan a ressenti une tension dimanche à l’ischio droit lors du match contre Côme. En raison de cette gêne persistante qui n’avait pas disparue ce mardi à deux jours du match Italie-France, l’attaquant milanais a été autorisé à repartir se soigner dans son club en accord avec le staff de l’équipe de France.

Son départ de Clairefontaine est prévu dans l’après-midi ce mardi. Il sera intéressant de voir si Zinedine Zidane, déjà privé de Dembélé, Akliouche ou encore Lepaul dans le secteur offensif, fera appel à un nouvel attaquant dans les heures à venir. Après les convocations de Kumbedi et Pagis, une nouvelle surprise n’est pas à exclure et les noms de Barry, Kroupi ou encore Mayulu et Rutter commencent déjà à filtrer sur les réseaux sociaux.