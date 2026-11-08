TV : Disney+ veut les droits, la grosse crainte des fans de Ligue 1

Un premier candidat au rachat des droits de la Ligue 1 sort de l'ombre avec Disney+. Mais la volonté de la chaine américaine est de partager les frais, ce qui fera monter l'addition pour les téléspectateurs.

Coup de bluff ou coup de flair salvateur ? En lançant avec deux ans d’avance l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1, Vincent Labrune effectue une manoeuvre qui semble désespérée. Ligue 1+, globalement appréciée et propre techniquement tout comme au niveau éditorial, ne rapporte pas grand chose aux clubs sur le plan financier. Et son explosion au niveau des abonnés n’est désormais plus imaginable. La Ligue a décidé de lancer un nouvel appel d’offres, expliquant qu’elle avait des signaux positifs de plusieurs diffuseurs pour mieux vendre le football français.

Pour beaucoup, cela ressemble à un coup de bluff, car Canal+ à beau entretenir le mystère, elle n’a pas vraiment intérêt à revenir à la charge avec déjà une offre football complète et un passé chargé avec la Ligue et Vincent Labrune. Un nouvel acteur est-il capable de renverser la table ? C’est ce que pense le journaliste Abdellah Boulma, persuadé que Disney+, qui a fait une entrée remarquée en France avec les droits de la Liga, et possède un actionnaire aux poches pleines, pourrait être le grand gagnant de la fin de l’automne.

« Disney + pourrait envisager de se positionner sur l’intégralité des droits TV de la Ligue 1, avec la possibilité d’en sous-licencier une partie à d’autres diffuseurs. Une hypothèse qui se dessine à l’approche de l’échéance de l’appel d’offres », a expliqué le journaliste indépendant, qui suit de près le dossier des droits TV. Acheter le lot intégral et en revendre une partie assure de se réserver de belles affiches tout en récupérant d’entrée une partie de sa mise. Un compromis qui peut intéresser la chaine américaine, même s’il faudra aussi mettre la main à la poche pour atteindre une somme suffisante pour satisfaire la Ligue.

En revanche, pour les téléspectateurs, cela pourrait être une mauvaise nouvelle. Car si Disney+ venait à récupérer les droits et réussir à en revendre une partie, cela signifiera le retour à plusieurs abonnements pour pouvoir suivre le championnat de France. Ce qui va inévitablement multiplier les dépenses.