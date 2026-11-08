Aller au contenu
ICONSPORT_376854_0486

TV : Disney+ veut les droits, la grosse crainte des fans de Ligue 1

TV
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Un premier candidat au rachat des droits de la Ligue 1 sort de l'ombre avec Disney+. Mais la volonté de la chaine américaine est de partager les frais, ce qui fera monter l'addition pour les téléspectateurs.
Coup de bluff ou coup de flair salvateur ? En lançant avec deux ans d’avance l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1, Vincent Labrune effectue une manoeuvre qui semble désespérée. Ligue 1+, globalement appréciée et propre techniquement tout comme au niveau éditorial, ne rapporte pas grand chose aux clubs sur le plan financier. Et son explosion au niveau des abonnés n’est désormais plus imaginable. La Ligue a décidé de lancer un nouvel appel d’offres, expliquant qu’elle avait des signaux positifs de plusieurs diffuseurs pour mieux vendre le football français.
Pour beaucoup, cela ressemble à un coup de bluff, car Canal+ à beau entretenir le mystère, elle n’a pas vraiment intérêt à revenir à la charge avec déjà une offre football complète et un passé chargé avec la Ligue et Vincent Labrune. Un nouvel acteur est-il capable de renverser la table ? C’est ce que pense le journaliste Abdellah Boulma, persuadé que Disney+, qui a fait une entrée remarquée en France avec les droits de la Liga, et possède un actionnaire aux poches pleines, pourrait être le grand gagnant de la fin de l’automne.
« Disney + pourrait envisager de se positionner sur l’intégralité des droits TV de la Ligue 1, avec la possibilité d’en sous-licencier une partie à d’autres diffuseurs. Une hypothèse qui se dessine à l’approche de l’échéance de l’appel d’offres », a expliqué le journaliste indépendant, qui suit de près le dossier des droits TV. Acheter le lot intégral et en revendre une partie assure de se réserver de belles affiches tout en récupérant d’entrée une partie de sa mise. Un compromis qui peut intéresser la chaine américaine, même s’il faudra aussi mettre la main à la poche pour atteindre une somme suffisante pour satisfaire la Ligue.
En revanche, pour les téléspectateurs, cela pourrait être une mauvaise nouvelle. Car si Disney+ venait à récupérer les droits et réussir à en revendre une partie, cela signifiera le retour à plusieurs abonnements pour pouvoir suivre le championnat de France. Ce qui va inévitablement multiplier les dépenses.
Articles Recommandés
ICONSPORT_374815_0216 Genesio
OM

Genesio est tombé de haut, l'OM prend cher

ICONSPORT_378802_0051
Ligue 1

L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes

ICONSPORT_369896_0164 Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

ICONSPORT_375325_0133 Ronaldo
Foot Mondial

La fin de Cristiano Ronaldo fait pitié à Lizarazu

Fil Info

Genesio est tombé de haut, l'OM prend cher
L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes
L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée
La fin de Cristiano Ronaldo fait pitié à Lizarazu
Brest - OL : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+ 2)
Zidane l’admire en secret, le PSG et l’OM le veulent
EdF : « L’énorme erreur » de Zidane avec Mbappé pointée du doigt
Serie A : Naples freine la Lazio
Neymar, Mbappé et Messi partis, deux joueurs du PSG ont sauté de joie

Derniers commentaires

L1 : Le coup parfait du LOSC, qui fait plier Rennes

Lille est tout de même surprenant

TV : La Ligue 1 sur Canal+ pour 400 ME, c’est non

La L1 ce n'est pas plus que 250M€, et merci le PSG de rehausser très nettement le niveau car les 17 autres clubs c'est tristounet et très faible comme niveau

OL : Maciel fait appel à Fonseca pour battre Brest

L'héritage de Paulo n'a pas fini de servir cette saison .

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Fichajes, El Nacional, Foot01 = fake news.

Neymar, Mbappé et Messi partis, deux joueurs du PSG ont sauté de joie

Ney, Messi, et Kiki sont des starlettes de bas étage avec une sale mentalité

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
5Rennes logo
Rennes
161051421210
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Toulouse logo
Toulouse
131034315141
11Brest logo
Brest
12933316124
12Lorient logo
Lorient
12933378-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
810226717-10
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading