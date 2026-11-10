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Pierre Sage débarque à Lens pour un entretien crucial

Pierre Sage débarque à Lens pour un entretien crucial

Lens
parCorentin Facy
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Tout va très vite au RC Lens cette saison. Deux mois après avoir renvoyé Dino Toppmöller, le club nordiste s’est séparé de Yannick Cahuzac. Pierre Sage est en pole position pour revenir sur le banc des Sang et or.
La saison du Racing Club de Lens prend une tournure dramatique que personne n’avait pu imaginer en août dernier, lorsque l’équipe alors dirigée par Dino Toppmöller battait le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions. L’entraîneur allemand de 45 ans a été renvoyé il y a deux mois et Yannick Cahuzac, nommé pour lui succéder, a connu le même sort ce mardi. Jean-Louis Leca va par conséquent devoir nommer un troisième entraîneur en moins de six mois, une instabilité très inquiétante qui n’est surtout pas habituelle pour le RC Lens.
Dans cette période très compliquée, le directeur sportif lensois va probablement chercher une valeur sûre capable d’amener du calme et des résultats à très court terme. C’est la raison pour laquelle Lens fait de Pierre Sage sa priorité. Tout fraichement viré de Crystal Palace, l’ex-entraîneur du Racing et de l’OL doit rencontrer la direction lensoise prochainement selon l’insider Abdel Hamed. « Il y'a eu des discussions pour son retour. Et un rendez vous serait prévu entre le président et Pierre Sage durant la trêve » explique-t-il sur X.

Pierre Sage priorité du RC Lens

L’Equipe confirme par ailleurs que celui qui a connu une aventure très compliquée sur le banc de Crystal Palace en Premier League fait partie des trois entraîneurs ciblés par l’état-major du RC Lens pour succéder à Yannick Cahuzac. Reste maintenant à voir si les deux parties parviendront à trouver un accord alors que le salaire de Pierre Sage en Angleterre a explosé avec des émoluments estimés à 400.000 euros bruts mensuels Outre-Manche. Un salaire colossal que Lens ne pourra évidemment pas lui offrir, malgré l’envie très prononcée du club nordiste à l’idée de retrouver son ancien entraîneur, qui lui a apporté une 2e place en Ligue 1 et une victoire finale en Coupe de France l’an passé.

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