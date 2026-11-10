L'aveu de l'OL sur la séduisante piste Pierre Sage
OL•
Même s’ils souhaitent de la réussite à Carlos Vicens, certains supporters de l’OL auraient préféré voir Pierre Sage revenir sur le banc lyonnais. Matthieu Louis-Jean a réagi à cette piste en conférence de presse.
La succession de Paulo Fonseca est un dossier clos pour les dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui ont officialisé la signature de Carlos Vicens jusqu’en juin 2028. L’ancien entraîneur de Braga a été présenté ce mardi à la presse en compagnie du directeur sportif Matthieu Louis-Jean et du directeur général Michael Gerlinger. Les deux hommes ont insisté sur l’importance de miser sur un entraîneur dont la philosophie est en phase avec celle du club et non-éloignée de celle de Paulo Fonseca, parti la semaine passée au Sporting Portugal.
Chez certains supporters de l’OL, il existe tout de même un gros regret, celui de ne pas avoir attendu Pierre Sage, sur le point de se faire virer de Crystal Palace et qui pourrait revenir… au RC Lens. Matthieu Louis-Jean a été interrogé sur cette piste qui n’a finalement pas été retenue par l’état-major lyonnais. « Pierre Sage est sous contrat donc ça n'a pas été une option. On a travaillé sur un listing de coachs avec des critères spécifiques et Carlos correspondait parfaitement. Il a signé jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option, liée à une qualification européenne. Cela collait bien à la situation actuelle du club » a précisé Matthieu Louis-Jean, balayant d'un revers de la main la question sur un potentiel retour de Pierre Sage dans la capitale des Gaules.
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La situation contractuelle de l’entraîneur français risque toutefois d’évoluer très rapidement puisque selon la presse britannique, son avenir est scellé avec un départ imminent de Crystal Palace. La direction des Eagles attendrait même selon les médias anglais de voir si Pierre Sage se met d’accord avec le RC Lens pour lui verser une indemnité moins importante si tel était le cas.
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OL : Vicens prévient ses joueurs, ça ne va pas rigoler
C'est toi.^^
OL : Vicens prévient ses joueurs, ça ne va pas rigoler
C'est moi ou il a un air de Paul le Guen espagnol 🤣
OL : Vicens prévient ses joueurs, ça ne va pas rigoler
il ne fera rien de beau
L'OL nomme Carlos Vicens pour remplacer Fonseca
mouais
TV : Riolo révèle les audiences catastrophiques de Ligue1+
Mais bien sur, le seul interet d un championnat c est de connaître le vainqueur, il est vrai que tu en as rien a faire du classement de ton equipe rt tu ne regardes pas leur matchs ?
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