OM : Abdallah flambe, un membre de sa famille le menace

Buteur décisif face à Lens une semaine après avoir été écarté du groupe de l'OM par Bruno Genesio, Keyliane Abdallah a interdiction de se voir trop beau sinon son célèbre oncle va sévir.

Etonnante première partie de saison pour Keyliane Abdallah, jeune joueur du club mis très rapidement en avant par Bruno Genesio, avant d’être brutalement redescendu sur terre en raison de son comportement. Son exclusion du groupe professionnel pendant une semaine avait beaucoup fait parler, notamment sur le fait que les jeunes joueurs se voient très vite arrivés dès qu’ils enchainent quelques matchs en Ligue 1 ou en Europa League. Ce retour avec la réserve a visiblement fait du bien au natif de Mayotte, qui a effectué son retour en fin de match contre Lens dimanche dernier, avec le but de la victoire à la clé.

Un come-back qui a fait plaisir à son oncle, l’ancien joueur de l’OM Toifilou Maoulida. Le buteur à la bandelette a pris la parole sur les réseaux sociaux pour féliciter son neveu, tout en promettant qu’il le surveillerait de près s’il continuait à se prendre pour un autre.

« Tu aurais pu avoir la tête sous l’eau lors de la décision du coach de t’envoyer en réserve mais tu as eu une force de caractère et un mental énorme. Je te l’ai dit que ce n’était pas une sanction mais une décision qui te fera avancer, tu as écouté et tu es revenu avec un bon état d’esprit et en toute humilité. « Nos récompenses sont toujours proportionnelles à nos efforts ». Savoure mais surtout ne t’enflamme pas car je vais être sur tes côtes », a prévenu l’ancien joueur de l’OM qui donne totalement raison à Bruno Genesio d’avoir sanctionné son neveu pour son comportement suffisant pendant le mois d’octobre.

Un coup de règle sur les doigts qui se termine donc bien pour Abdallah, qui se met en avant avec déjà trois buts cette saison sous le maillot de l’OM. Le Franco-Comorien va néanmoins devoir rester sérieux pour continuer à progresser, lui qui a signé professionnel à Marseille en juillet dernier, pour deux ans.