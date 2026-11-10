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EdF : Nouvelle surprise, Zidane convoque Kroupi

EdF : Nouvelle surprise, Zidane convoque Kroupi

Equipe de France
parCorentin Facy
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Un nouveau visage va découvrir Clairefontaine dans les heures à venir puisque Junior Kroupi a été appelé par Zinedine Zidane afin de compenser le forfait de Marcus Thuram lors de ce rassemblement.
Après avoir créé la surprise en convoquant Pablo Pagis et Saël Kumbedi, Zinedine Zidane fait appel à un nouveau novice chez les Bleus en raison du forfait acté ce mardi de Marcus Thuram pour les matchs contre l’Italie et la Turquie en Ligue des Nations. Fabrice Hawkins nous apprend sur X que l’attaquant de Bournemouth Junior Kroupi a été convoqué par le staff tricolore. « Junior Kroupi est appelé en Équipe de France. Première convocation pour le talent de Bournemouth. Il remplace Marcus Thuram touché à l’ischio droit » écrit le journaliste de RMC.
La sélection de Kroupi n’a rien d’une surprise puisque le nom de l’ancien Lorientais avait été évoqué en conférence de presse lors du précédent rassemblement. Zinedine Zidane n’avait pas caché que le profil de Kroupi lui plaisait, mais l’attaquant de Bournemouth revenait tout juste de blessure. De nouveau opérationnel depuis le 25 octobre et son entrée contre Manchester United, Kroupi est également entré contre Leeds et Ipswich lors des derniers matchs de Premier League. Il profitera sans doute de cette trêve internationale et des deux matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et la Turquie pour fêter sa première cap avec les Bleus, lui qui compte déjà 5 sélections avec les Espoirs (3 buts).

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