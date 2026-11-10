L’OL confirme avoir contacté Pep Guardiola

Présent ce mardi pour présenter Carlos Vicens, le directeur général de l’OL Michael Gerlinger a confié avoir contacté Pep Guardiola pour prendre des informations sur l’ancien adjoint du coach de Manchester City.

Une semaine après l’annonce du départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, l’Olympique Lyonnais présente à la presse son nouvel entraîneur. En effet, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean se sont présentés face aux médias ce mardi pour introduire Carlos Vicens, lequel a paraphé lundi un contrat jusqu’en juin 2028 en faveur du club rhodanien. Le technicien espagnol de 43 ans dispose d’une expérience assez faible en tant que numéro un avec une seule expérience, sur le banc de Braga de juillet 2025 à octobre 2026. Son autre fait d’arme marquant est d’avoir assisté Pep Guardiola pendant quatre années à Manchester City.

L’Olympique Lyonnais a justement contacté l’entraîneur catalan passé par Barcelone pour obtenir davantage d’informations sur Carlos Vicens comme l’a reconnu Michael Gerlinger ce mardi. « Comme vous savez, notre ancien entraîneur Paulo Fonseca nous a demandé de le laisser partir au Sporting. On était très surpris, on aurait aimé terminer la saison avec lui. Mais on a compris que c'est le club de son coeur. Il fallait prendre la meilleure décision pour l'OL. On a beaucoup échangé. Forcer quelqu'un de rester, ce n'est pas la bonne chose pour l'état d’esprit » a d’abord lancé Michael Gerlinger avant d’ajouter.

« Cet été, il y avait déjà une forte option pour l'été 2027 avec Carlos Vicens. Donc on a pris contact avec Carlos. J'ai parlé avec Pep Guardiola, qui était très positif sur Carlos. On a vu un état d'esprit commun avec Carlos lors de nos échanges. C'était la meilleure décision pour nous » a commenté le directeur général de l’OL. A l’origine du choix de Carlos Vicens, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a également pris la parole pour justifier la nomination de l’entraîneur espagnol, dont la philosophie est proche de celle de Paulo Fonseca selon lui.

Vicens était l'option n°1 de l'OL

« C'était important de réagir vite. Carlos était en haut de notre liste, on a suivi son parcours à Braga, il est compatible avec les principes et la philosophie de jeu qu'on veut à l'OL. Carlos était parfait pour nous. On l'a rencontré à Barcelone, on a longuement échangé sur le projet du club. J'avais besoin aussi d'entendre sa vision. Tout a été clair, fluide. Il sait comment on veut jouer et on veut aller, il est aligné là-dessus. On va le mettre dans les meilleures conditions » a ajouté Matthieu Louis-Jean.

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