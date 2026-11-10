La décision délirante de Zidane, c’est un appel à l’aide

L'appel de Saël Kumbedi en équipe de France, pas grand monde ne l'avait vu venir, y compris l'intéressé. Mais Zinedine Zidane estime être en grande difficulté à ce poste.

En raison du forfait de Pierre Kalulu, Zinedine Zidane a surpris tout le monde en faisant venir Sael Kumbedi pour le remplacer. L’arrière droit évolue à Wolfsburg, en D2 allemande, après des débuts prometteurs avec l’OL puis une suite plus difficile. Faire venir un joueur de seconde division est extrêmement rare en équipe de France et a de quoi interpeller.

Mais si le sélectionneur national a fait ce choix, c’est en raison d’un problème clairement identifié et qui lui pose vraiment problème. Zidane estime ne pas avoir ce qu’il faut en ce qui concerne les latéraux, et le choix de mettre en avant des éléments comme Adrien Truffert ou Pierre Kalulu, voire Andy Diouf, l’a démontré lors de la dernière trêve internationale.

Zidane en panique à ce poste de latéral droit

Place désormais à un joueur évoluant en D2 allemande, et pour Walid Acherchour, si cela peut paraitre fou, c’est aussi parce que le sélectionneur estime ne pas avoir de solutions crédibles à ce poste. « Kumbedi, c’est le latéral des espoirs. Cela soulève un autre point, c’est que le réservoir des latéraux est une catastrophe. Il va chercher Kumbedi, il pousse le délire très très loin. Il prend juste un remplaçant car il n’a pas tant de choix que ce poste-là. Kalulu a été plutôt bon, mais on manque de solution », a livré le consultant de l’After Foot, pour qui Zidane n’a cette fois-ci pas vraiment regardé en Ligue 1, où un joueur comme Jonathan Clauss marche très fort avec Nice. Mais l’ancien Lensois et Marseillais avait déjà eu sa chance en équipe de France par le passé, sans convaincre.

Et comme des éléments comme Malo Gusto ou Jules Koundé déçoivent ces derniers mois, le boss des Bleus se retrouve dans une situation compliquée au poste de latéral droit, ce qui contraste avec l’abondance de choix dans d’autres secteurs de jeu. A moins qu'il n'imite Luis Enrique et finisse par utiliser Warren Zaïre-Emery à ce poste, malgré la volonté de Zizou de le mettre au milieu de terrain.