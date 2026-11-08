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Canal+

TV : La Ligue 1 sur Canal+ pour 400 ME, c’est non

TV
parCorentin Facy
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La LFP a lancé un nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 et espère obtenir 400 millions d’euros par an sur la période 2027-2032. A un tel prix, Canal+ n’a aucune chance de revenir selon Zack Nani.
Un an et demi après la création de Ligue1+, la Ligue de Football Professionnel prépare l’avenir et des changements sont attendus. La chaîne crée par la LFP a été un succès commercial et éditorial, mais elle ne génère pas suffisamment de revenus pour les clubs. Un nouvel appel d’offre qui prendra fin le 3 décembre prochain a donc été lancé pour la période 2027-2032. Vincent Labrune espère vendre les droits TV de la Ligue 1 pour une somme comprise entre 350 et 400 millions d’euros par an. Un retour de Canal+ est espéré, avec une possible cession d’une partie des matchs à BeInSports dans un second temps.

Un retour de Canal+, mais à quel prix ?

Mais pour Zack Nani, spécialiste du sujet puisque diffuseur de la Saudi Pro League et de l’équipe de France espoirs, un retour de la chaîne cryptée a peu de chances de voir le jour au prix espéré par les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel. « 400 millions pour les droits TV de la Ligue 1 en France… Ca n’arrivera pas. Je fais ce que vous voulez si ça arrive, je suis tellement confiant, je sais que ça n’arrivera pas. DAZN s’était retiré à 350 millions d’euros et n’arrivait pas à rentabiliser. Le produit a été dévalué de fou, il a perdu en valeur. Je ne vois pas un monde où un diffuseur national met 400 millions d’euros. Si déjà on arrive à 350 millions d’euros avec le sponsoring et les droits TV internationaux, ce serait déjà fou » estime Zack Nani avant de poursuivre.
« Canal+ met déjà 750 millions d’euros par an pour la coupe d’Europe et la Premier League, je ne connais par leurs finances. Mais jamais tu rentabilises la Ligue 1, même à 250 millions d’euros » a commenté le créateur de contenus et diffuseur, qui doute de voir Canal+ poser une telle somme alors que la chaîne cryptée dépense déjà énormément d’argent pour la Ligue des Champions, l’Europa League, la Premier League mais aussi le Top 14, la Moto GP et la Formule 1. Un tel investissement de Canal+ serait donc étonnant, à moins qu’un accord soit ensuite passé avec BeInSports à un prix important pour une cession d’une partie des matchs. La LFP espère en tout cas qu’un miracle sera possible et que le groupe présidé par Maxime Saada répondra favorablement à l’appel d’offres lancé il y a quelques jours.

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Je ne crois pas une seconde a cette "info" qui m'en paraît bien bidon !

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ok mais hier c’était dilettante avec les copains… 😕🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Bien évidemment qu’il n’y a pas photo, 2 mentalités tellement différentes… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Cet article me rappelle beaucoup d'autres similaires concernant DEMBELÉ,des qu'il rate un ou 2 match . Torres est un joueur du PSG à 100%

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