Droits TV L1 : Disney est bouillant, Canal+ et Netflix en retrait

La LFP a lancé début novembre son appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Plusieurs acteurs ont déjà manifesté un intérêt, à commencer par Disney+.

A l’issue de la saison en cours, Ligue1+ aura bouclé sa deuxième année de production et de diffusion du championnat de France. Sur le plan éditorial et technique, la chaîne de la LFP est un succès. En revanche, elle n’est pas suffisamment rémunératrice pour les clubs. C’est la raison pour laquelle un nouvel appel d’offres a été lancé pour acquérir 100% des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Vincent Labrune espère obtenir une offre comprise entre 300 et 400 millions d’euros durant cet appel d’offres qui se terminera le 3 décembre prochain.

Disney+ est très intéressé par la Ligue 1

Selon les informations de l’agence de presse spécialisée américaine Bloomberg, deux géants des Etats-Unis étudient sérieusement la possibilité de tenter leur chance : Disney+ qui a déjà acquis la Liga cette saison ainsi que Skydance qui englobe CNN, CBS News ou encore Paramount Pictures et Warner Bros. La participation à l’appel d’offre de ces deux géants américain sera à suivre de près mais n’a rien d’impossible. Selon L’Equipe, la tendance est moins chaude pour l’instant en ce qui concerne Canal+ et Netflix, deux autres acteurs régulièrement cités dans les discussions.

« Netflix développe également son offre de sport en direct, mais privilégie encore les événements ponctuels. Canal+ reste au centre des interrogations. Le groupe, qui a remplacé la Ligue 1 par les Coupes d'Europe, dont il détient les droits jusqu'en 2031 pour un peu moins de 480 millions d'euros par saison, ne semble pas avoir besoin du Championnat français » écrit notre confrère Sacha Nokovitch, spécialiste des droits TV pour le quotidien national. Le mois de novembre est encore long et la donne pourrait encore évoluer chez les différents acteurs. L’appel d’offres lancé par la LFP a en tout cas le mérite de provoquer des réflexions et de réels intérêts chez plusieurs diffuseurs potentiels. Un point plutôt positif et encourageant pour Vincent Labrune.