TV : 20 ME pour 200.000 abonnés, Ligue 1+ a tout prévu

Ligue 1+ confirme son intention de frapper un grand coup en diffusant la totalité du prochain Mondial. Un investissement calculé selon la LFP.

Très bien parti avant de stagner dangereusement depuis l’automne, Ligue 1+ a trouvé des moyens d’augmenter son parc d’abonnés. Des paris risques mais nécessaires pour le média de la LFP qui a besoin de faire augmenter ses revenus. Même si cela peut coûter très cher. Il y a tout d’abord la volonté de laisser BeIN Sports se retirer du 9e match de chaque journée, avec la perte de 80 ME par an pour avoir, en contre partie, tous les matchs disponibles sur l’antenne de Ligue 1+.

Ensuite, la LFP a bien signé le contrat pour détenir le droit de tous les matchs de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Celui-ci a été signé et envoyé à la FIFA, même s’il faudra attendre l’officialisation pour savoir si l’instance mondiale a bien choisi la Ligue au détriment de BeIN Sports. Cela devrait être dévoilé la semaine prochaine désormais.

Pour cette dépense de 20 millions, cela ne coûtera pas un centime aux clubs. La Ligue a puisé, avec l’accord de CVC, dans le « fonds d’amorçage », qui permet des investissements aidant la Ligue à se développer. Cela va servir à payer les premières échéances réclamées par la FIFA.