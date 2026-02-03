ICONSPORT_275926_0233

TV : 20 ME pour 200.000 abonnés, Ligue 1+ a tout prévu

TV03 févr. , 9:00
parGuillaume Conte
0
Ligue 1+ confirme son intention de frapper un grand coup en diffusant la totalité du prochain Mondial. Un investissement calculé selon la LFP.
Très bien parti avant de stagner dangereusement depuis l’automne, Ligue 1+ a trouvé des moyens d’augmenter son parc d’abonnés. Des paris risques mais nécessaires pour le média de la LFP qui a besoin de faire augmenter ses revenus. Même si cela peut coûter très cher. Il y a tout d’abord la volonté de laisser BeIN Sports se retirer du 9e match de chaque journée, avec la perte de 80 ME par an pour avoir, en contre partie, tous les matchs disponibles sur l’antenne de Ligue 1+.
Ensuite, la LFP a bien signé le contrat pour détenir le droit de tous les matchs de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Celui-ci a été signé et envoyé à la FIFA, même s’il faudra attendre l’officialisation pour savoir si l’instance mondiale a bien choisi la Ligue au détriment de BeIN Sports. Cela devrait être dévoilé la semaine prochaine désormais.
Pour cette dépense de 20 millions, cela ne coûtera pas un centime aux clubs. La Ligue a puisé, avec l’accord de CVC, dans le « fonds d’amorçage », qui permet des investissements aidant la Ligue à se développer. Cela va servir à payer les premières échéances réclamées par la FIFA.
Et par la suite, la LFP espère deux retombées très positives, annonce L’Equipe. Une augmentation de ses abonnés avec 200.000 nouveaux fidèles pour cet été. En plus du maintien des abonnés actuels. Cela permettrait de faire passer le chiffre de 1,2 à 1,4 million d’abonnés. Soit de plus en plus proche de l’objectif des 2 millions de fidèles à la fin de la saison 2026-2027. Ensuite, cela générerait des revenus d’une vingtaine de millions d’euros, soit le montant payé pour obtenir ces droits du Mondial 2026.

Lire aussi

TV : Anne-Laure Bonnet enterre Daniel BravoTV : Anne-Laure Bonnet enterre Daniel Bravo
TV : Le Mondial 2026 sur Ligue 1+, le coup de théâtreTV : Le Mondial 2026 sur Ligue 1+, le coup de théâtre
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283669_0338
OL

CdF : Terrible affluence pour OL-Laval

ICONSPORT_268698_0109
Ligue 1

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

ICONSPORT_232794_0228
OL

L'OL mise 1,5 ME pour oublier un gros flop

ICONSPORT_277063_1023
Arabie Saoudite

Transfert annulé pour N'Golo Kanté, Fenerbahçe en furie

Fil Info

03 févr. , 13:20
CdF : Terrible affluence pour OL-Laval
03 févr. , 13:00
L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL
03 févr. , 12:40
L'OL mise 1,5 ME pour oublier un gros flop
03 févr. , 12:30
Transfert annulé pour N'Golo Kanté, Fenerbahçe en furie
03 févr. , 12:20
OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt
03 févr. , 12:00
Le PSG lâche 100 ME pour la nouvelle star de son projet
03 févr. , 11:40
Rennes champion du monde des ventes, les supporters écoeurés
03 févr. , 11:24
L’ASSE règle officiellement l’épineux cas Ekwah
03 févr. , 11:20
OL : Le mercato parfait existe, il est bluffé

Derniers commentaires

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Intransferable !

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Quand on voit chaque mercato depuis l'arrivée de Longoria et encore plus avec celle de Benatia, je crois qu'ils ont pas compris ce que veut dire équilibrer les comptes mdrrr

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Guillaume, arette les articles sur l'OM Tu vomis tes mots dans tes articles. Pitoyable

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

C'est sur que quand on voit jouer les lyonnais actuellement, on est à mille lieues du niveau de Dugarry, la comtesse aux pieds carrés...

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Tiens voila BAD MORTY number one

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading