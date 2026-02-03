OM : Un retour très important contre Rennes

Roberto De Zerbi a dévoilé le groupe de joueurs retenus pour le 8e de finale de la Coupe de France face à Rennes ce mardi soir au Vélodrome.

Absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, Emerson effectue son retour dans le groupe. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui récupère son titulaire au poste de latéral gauche même si l’international italien n’est pas certain de débuter ce mardi. Ecarté après le match nul contre le Paris FC, Amir Murillo n’est pas convoqué par le coach de l’OM, privé pour ce match de ses deux dernières recrues Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, non-qualifiés ainsi que de Nayef Aguerd, forfait.