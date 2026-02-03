ICONSPORT_282264_0212

OM : Un retour très important contre Rennes

OM03 févr. , 10:43
parCorentin Facy
Roberto De Zerbi a dévoilé le groupe de joueurs retenus pour le 8e de finale de la Coupe de France face à Rennes ce mardi soir au Vélodrome.
Absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, Emerson effectue son retour dans le groupe. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui récupère son titulaire au poste de latéral gauche même si l’international italien n’est pas certain de débuter ce mardi. Ecarté après le match nul contre le Paris FC, Amir Murillo n’est pas convoqué par le coach de l’OM, privé pour ce match de ses deux dernières recrues Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, non-qualifiés ainsi que de Nayef Aguerd, forfait.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

