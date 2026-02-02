TV : Anne-Laure Bonnet enterre Daniel Bravo

Mis à l'écart par Beinsports suite à des propos sexistes, Daniel Bravo ne sait pas de quoi sera fait son avenir. En attendant, Anne-Laure Bonnet, ancienne journaliste de la chaîne sportive, n'est pas surprise.

L'Equipe affirme ce lundi qu'il n'est pas du tout acquis que l'ancien joueur du PSG et de Nice reviendra un jour à l'antenne de Beinsports. Car si la chaîne franco-qatarie n'a pas traîné à sanctionner son consultant, suite à ses propos d'une autre époque à destination de Gaëtane Thiney, la direction va devoir trancher sur son possible départ définitif du média. Un média dont il était le consultant vedette à côté de Christophe Josse depuis très longtemps. Ce lundi, c'est Anne-Laure Bonnet, ancien journaliste de Beinsports, partie en 2020 pour rejoindre l'éphémère aventure de la chaîne Téléfoot, qui a mis un tacle XXL à son ancien collègue, Daniel Bravo. Revenant sur ce que l'on appelle l'affaire

En réaction à un communiqué de l'association Femmes Journalistes de Sport, qui s'en est prise à Daniel Bravo et a réclamé des sanctions contre le consultant, Anne-Laure Bonnet a posté un message terrible via X (anciennement Twitter). « Je vous envie tellement de découvrir seulement maintenant qui il est… », a lancé l'ancienne journaliste de Beinsports. Visiblement, cette dernière n'a pas réellement été étonnée des propos sexistes de Daniel Bravo et laisse sous-entendre que tout cela n'est pas réellement un accident. Cependant, Anne-Laure Bonnet n'est pas allée plus loin dans ce qui est tout de même une accusation assez sérieuse à l'encontre de l'ancien footballeur.

Grégory Paisley remplace Daniel Bravo

A noter que pour l'instant, Grégory Paisley s'est vu confier le rôle de consultant pour les matchs commentés par Christophe Josse sur Beinsports, ce sera le cas mardi soir lors du match de Coupe de France entre l'OM et Rennes. On ne sait pas jusqu'à quand ce duo va fonctionner, l'avenir de Daniel Bravo étant toujours très incertain sur la chaîne sportive.