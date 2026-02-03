L’ASSE règle officiellement l’épineux cas Ekwah

Toujours sous contrat avec l’ASSE malgré son refus de jouer en Ligue 2 depuis le début de la saison, Pierre Ekwah a officiellement été prêté à Watford.

« L’ASSE et Watford (Championship) ont trouvé un accord pour le prêt de Pierre Ekwah jusqu'à la fin de saison. Le milieu rejoint l’actuel 10e de deuxième division anglaise » a brièvement écrit le club stéphanois sur son site internet ce mardi. Watford a également officialisé l’arrivée du milieu de terrain français de 24 ans, lequel s’est engagé sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 7,5 millions d’euros. L’AS Saint-Etienne espère à présent que ce prêt se transformera en transfert l’été prochain afin de définitivement tourner la page Pierre Ekwah, qui aura causé bien des tourments à la direction stéphanoise depuis six mois.