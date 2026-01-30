ICONSPORT_253312_0155

TV : Le Mondial 2026 sur Ligue 1+, le coup de théâtre

TV30 janv. , 18:00
parGuillaume Conte
Ligue 1+ sur le point de frapper un grand coup cet été avec la diffusion de la Coupe du monde ? Pas si vite, BeIN Sports a sorti une offre bien supérieure.
Encore un feuilleton entre la LFP et BeIN Sports ? C’est bien parti avec les droits de la Coupe du monde. L’Equipe avait lâché ce mercredi que Ligue 1+ avait réussi à rafler les droits du prochain Mondial pour 20 ME, afin de diffuser la totalité des matchs. Une annonce qui a surpris, tant la chaine de la Ligue sortait de son carcan pour prendre les commandes de l’évènement phare de l’été. Mais il s’agissait tout de même d’une prise de guerre qui allait mettre les projecteurs sur la chaine de la Ligue, et permettre non seulement d’éviter de perdre des abonnés, mais aussi peut-être d’en gagner.
Une information qui a eu le don de faire bondir BeIN Sports, qui a pris pour habitude de diffuser la Coupe du monde dans son intégralité lors des dernières éditions. RMC a surpris tout le monde ce vendredi en annonçant que la chaine sportive qatarie avait fait une offre à la FIFA nettement supérieure à celle de Ligue 1+. Une proposition effectuée il y a déjà plusieurs semaines de cela.

La FIFA a-t-elle joué un double jeu ?

De son côté, la Ligue a validé cet investissement ce mercredi, et a envoyé le contrat signé à la FIFA, avec accusé de réception reçu ce vendredi assure L’Equipe. Le contrat n’a pour le moment pas été contre signé par l’instance mondiale, qui aurait très bien pu se servir de l’effet d’annonce de la Ligue pour faire monter les enchères avec BeIN Sports.
La chaine qatarie s’est toujours dite confiante sur le fait de remporter cet appel d’offres, dont la date butoir était fixée au 31 janvier. Le verdict final est attendu courant février. Il reste à savoir si la FIFA a sollicité la LFP pour provoquer l’offre tant attendue de la part de BeIN Sports, qui remporterait donc ce duel grâce à cette entremise. Cela laisserait Ligue 1+ le bec dans l’eau, même si la Ligue est persuadée que son contrat va être homologué par la FIFA dans les prochains jours.
Loading