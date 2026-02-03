ICONSPORT_280230_0079

EdF : Terrible nouvelle pour Didier Deschamps au mercato

Equipe de France03 févr. , 11:00
parGuillaume Conte
1
Crystal Palace et Jean-Philippe Mateta n'ont rien vu venir, mais le transfert de l'attaquant français au Milan AC a été annulé pour des raisons médicales. Cela devrait bouleverser son avenir international.
A l’heure où il poussait pour un transfert dans un club de grande dimension comme le Milan AC, Jean-Philippe Mateta a vu sa carrière se briser. Pendant la visite médicale, le club italien a eu des doutes sur l’état de son genou, avant de lui faire passer des examens complémentaires. Selon la presse italienne, l’état du genou du Français nécessite une opération pouvant le priver de la suite de la saison, et les médecins ont convaincu leur dirigeant que miser sur l’ancien lyonnais était très risqué.

Opération à venir pour Mateta ?

Crystal Palace n’a pas compris cette décision, estimant que le joueur était en pleine forme après avoir été titulaire à tous les matchs cette saison. Mateta va en tout cas désormais passer plusieurs examens pour faire le point sur cette blessure qui ne l’empêchait pas de jouer et d’être performant. Mais selon L’Equipe, une opération le priverait de la fin de la saison et l’empêcherait aussi de postuler à la Coupe du monde avec l'équipe de France.
Mateta avait été la bonne surprise de l’automne, où il avait su palier les absences en attaque pour saisir sa chance et montrer son importance à chaque minute. Avec notamment deux buts en trois matchs. Pour le quotidien sportif, Didier Deschamps ne manque pas de choix en attaque, et si Mateta aurait pu être un joker efficace, prendre un joueur qui a un problème au genou au point de l’empêcher de signer dans un nouveau club n’est pas dans les habitudes du sélectionneur de l’équipe de France. L’évolution de la situation de l’attaquant de Crystal Palace sera donc suivie de près, mais sa belle aventure en Bleu va certainement connaitre un coup d’arrêt inattendu avec ce transfert avorté au Milan AC.
J. Mateta

J. Mateta

FranceFrance Âge 28 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs23
Buts8
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
