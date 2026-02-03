EdF : Terrible nouvelle pour Didier Deschamps au mercato

Crystal Palace et Jean-Philippe Mateta n'ont rien vu venir, mais le transfert de l'attaquant français au Milan AC a été annulé pour des raisons médicales. Cela devrait bouleverser son avenir international.

A l’heure où il poussait pour un transfert dans un club de grande dimension comme le Milan AC, Jean-Philippe Mateta a vu sa carrière se briser. Pendant la visite médicale, le club italien a eu des doutes sur l’état de son genou, avant de lui faire passer des examens complémentaires. Selon la presse italienne, l’état du genou du Français nécessite une opération pouvant le priver de la suite de la saison, et les médecins ont convaincu leur dirigeant que miser sur l’ancien lyonnais était très risqué.

Opération à venir pour Mateta ?

Crystal Palace n’a pas compris cette décision, estimant que le joueur était en pleine forme après avoir été titulaire à tous les matchs cette saison. Mateta va en tout cas désormais passer plusieurs examens pour faire le point sur cette blessure qui ne l’empêchait pas de jouer et d’être performant. Mais selon L’Equipe, une opération le priverait de la fin de la saison et l’empêcherait aussi de postuler à la Coupe du monde avec l'équipe de France

Mateta avait été la bonne surprise de l’automne, où il avait su palier les absences en attaque pour saisir sa chance et montrer son importance à chaque minute. Avec notamment deux buts en trois matchs. Pour le quotidien sportif, Didier Deschamps ne manque pas de choix en attaque, et si Mateta aurait pu être un joker efficace, prendre un joueur qui a un problème au genou au point de l’empêcher de signer dans un nouveau club n’est pas dans les habitudes du sélectionneur de l’équipe de France. L’évolution de la situation de l’attaquant de Crystal Palace sera donc suivie de près, mais sa belle aventure en Bleu va certainement connaitre un coup d’arrêt inattendu avec ce transfert avorté au Milan AC.