PSG : Luis Enrique, son totem d'immunité déjà menacé

Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 après son succès à Strasbourg ce dimanche soir. Mais le collectif francilien se montre de moins en moins convaincant, ce qui n’a pas échappé à Christophe Dugarry.

Le Paris Saint-Germain souffle le chaud et le froid depuis plusieurs semaines. L’équipe de Luis Enrique manque de fraîcheur et de créativité et cela se ressent dans les résultats. Tout n’est pas à jeter, loin de là, mais le PSG paraît moins souverain qu’auparavant. Certains craignent même que les champions d’Europe échouent à atteindre certains de leurs objectifs. Luis Enrique commence, de son côté, à être critiqué. Pour Christophe Dugarry, l’Espagnol bénéficie encore de son totem d’immunité, acquis grâce aux précédents exploits parisiens. Mais ce totem pourrait avoir une date de péremption si la situation du PSG ne s’améliore pas…

Dugarry patient mais...

Sur l’antenne de RMC, le champion du monde 98 a déclaré au sujet de l’entraîneur espagnol du PSG :

« Tout le monde se trompe. Luis Enrique n’arrive pour l’instant pas à relancer son équipe pour lui faire retrouver les qualités qu’on a vues. On ne comprend pas tout, mais c’est du Luis Enrique dans le texte. (…) Heureusement que Luis Enrique a un totem d’immunité : il a gagné une Ligue des champions ! Il a pratiqué le meilleur football du monde et fermé le clapet à beaucoup de monde. À moi le premier.

Ce qu’il a réalisé est exceptionnel. Je n’apprécie pas forcément ce monsieur, mais pas seulement pour son côté terrain. Je l’ai connu dans les vestiaires à Barcelone. (…) Il faut donner de la valeur aux choses. (…) Son totem peut durer plus de six mois. Je vais donner une date précise pour sa fin : ce sera à la fin du championnat. On pourra alors juger si Enrique a failli. »

